Unidentified Falling Objects est disponible sur Nintendo Switch

Si vous cherchez un petit jeu mêlant plateforme et réflexion, Unidentified Falling Objects est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 14,79€ nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Vous atterrissez directement sur une planète où votre mission est de détruire des blocs en effectuant de gros combos tout en évitant les obstacles qui s'abattent sur vous. Vous devrez agir vite et détruire les divers objets tombant du ciel afin de gagner des niveaux et améliorer vos résultats. Jouez pour obtenir les meilleurs scores ou affrontez vos amis en local ou en ligne grâce aux modes multijoueurs !

LE JEU DE PLATEFORME ET DE RÉFLEXION ULTIME

Chaque action compte dans ce jeu de plateforme et de réflexion ! Sautez, évitez, et frappez des blocs à travers tout l'écran pour créer de gros combos ! Optimisez votre score en obtenant des bonus et en gagnant des niveaux, tout en évitant pléthore d'obstacles dangereux.

SEUL OU À PLUSIEURS

Complétez tous les défis dans le mode solo ou affrontez d'autres joueurs en multijoueur. Jouez en local à 2 ou mesurez-vous à jusqu'à 20 autres joueurs en ligne.

PERSONNALISEZ VOTRE JEU

Personnalisez votre équipement avec des armes, des sauts et des frappes uniques ! Changer votre équipement vous donnera un coup de pouce pour battre d'autres joueurs et améliorer vos scores.

CHARME RÉTRO INOUBLIABLE

Explorez et jouez sur 6 planètes uniques aux graphismes rétro colorés, accompagné d'une bande-son synthwave captivante.

DES PERSONNAGES HAUTS EN COULEUR

Progressez à travers la campagne solo et accueillez dans votre vaisseau des personnages excentriques, prêts à mettre votre réflexion à l'épreuve dans des défis uniques.