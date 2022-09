Unichrome: A 1-Bit Unicorn Adventure - Une licorne armée jusqu'aux dents vous attend sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de jeu de plateforme avec un (très) gros côté rétro vous ramenant à l'ère de l'Atari, Unichrome: A 1-Bit Unicorn Adventure est un titre à suivre en septembre. Développé par Super8bitRafa et édité par TERNOX sur Nintendo Switch, le titre sera proposé au prix de 14,99€ à partir du 16 septembre 2022. Pour découvrir ce qui vous attend, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Revivez la gloire de l'ère de la console rétro dans l'esprit de l'Atari classique tout en faisant l'expérience d'une plate-forme palpitante et d'une action de shoot'em up. Préparez-vous à un délice d'arcade avec des contrôles serrés, des mécanismes de jeu rafraîchissants, de l'art rétro époustouflant et une bande-son addictive.