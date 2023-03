Unheard – Voices of Crime : Résolvez les crimes grâce aux pouvoirs de l'acoustique

Si vous aimez les jeux d'enquête qui sortent de l'ordinaire, Unheard – Voices of Crime vient de sortir ce mardi 21 mars sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 9,99€, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation ci-dessous ainsi que son trailer de lancement.

Unheard - Édition Voices of Crime comprend le jeu d'origine Unheard, où les joueurs vivent une expérience innovant en incarnant un détective acoustique qui enquête sur des scènes de crime à l'aide d'un nouveau dispositif intra-auriculaire permettant d'entendre les voix du passé. Ces voix leur permettent d'identifier des suspects potentiels et de résoudre des mystères. Qu'est-ce qui relie des affaires sans lien apparent ?

Cette édition comprend aussi l'affaire « The Lethal Script » (Scripte fatal) qui entraînera les détectives dans une enquête sur l'industrie cinématographique dans The Peak Hotel.

Enfilez votre casque et plongez dans le passé. Suivez les voix qui vous conduiront vers des lieux de crime et toutes les personnes impliquées pour résoudre des affaires. Mais d'où viennent ces voix ? Pouvez-vous leur faire confiance ? Et quel fil mystérieux relie toutes ces affaires entre elles ?

Une expérience de détective unique

Découvrez la vérité grâce aux voix du passé.

Faites un bond dans le temps en utilisant votre dispositif intra-auriculaire pour écouter des conversations sur d'anciennes scènes de crime. Retrouvez tous les indices, actions et mobiles sous format audio. Nul besoin de contrôler un personnage, il vous suffira d'écouter des conversations et de suivre le fil du récit. Utilisez les informations que vous entendrez pour relier des noms à des voix et établir des liens entre les événements et les personnes impliquées. Découvrirez-vous la vérité ?

Jeu de mystère à la fin ouverte

Explorez le récit et reconstituez le puzzle à votre gré !

Vous devrez trouver les indices vous-même. Il vous faudra incarner la mouche cachée sur le mur, observant et écoutant les événements qui se déroulent. N'importe qui pourrait être coupable, des indices clés pourraient être soudainement révélés, le récit de n'importe quel personnage pourrait croiser celui d'un autre à tout moment. VOUS écrivez l'histoire, l'ordre des événements dépend de vous !