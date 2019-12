Une joueuse demande son petit ami en mariage avec une carte Pokémon

Vu sur le forum Reddit, cette mignonne histoire d'un joueur qui a reçu de sa petite amie une demande en mariage originale via une carte Pokémon customisée ! Alors on ne sait pas si cette histoire est vraie mais la carte est très réussie et nous vous invitons à la découvrir ci-dessous. Nommée "La proposition", la carte indique notamment "veux-tu m'épouser ? : si tu dis oui, tu gagneras un joueur 2 pour toujours !"

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Source : Reddit