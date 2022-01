Une fonctionnalité secrète découverte près de 40 ans après la sortie de Super Mario Bros.

Régulièrement, on vous relaie des secrets découverts dans certains jeux plusieurs années après leur sortie comme avec The Legend of Zelda Breath of The Wild par exemple. Et c'est encore le cas aujourd'hui mais pour un jeu sorti en 1985 : Super Mario Bros. ! Le hit intemporel de la NES revient en effet dans le fil de l'actualité grâce à une trouvaille d'un joueur sur Reddit, relayée sur Twitter. Pour être honnête cette petite manipulation n'est pas totalement nouvelle et certains joueurs l'avaient déjà repérée mais elle n'est pas très connue... Apparemment lorsque l'on perd, il suffit d'appuyer sur Start et A en même temps pour activer l'option "continue" et reprendre à partir du niveau ou l'on se trouvait; une option salvatrice surtout qu'à l'époque il n'y avait pas de sauvegarde comme aujourd'hui.

