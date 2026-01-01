Une collection Sonic x Olympique pour fêter la Journée olympique et le 35e anniversaire de Sonic The Hedgehog

Le Comité International Olympique (CIO) et SEGA ont présenté leur première collection de produits dérivés en partenariat qui rassemblent ces deux symboles du mouvement, de la persévérance et de l'excellence. Cette collection spéciale est lancée en honneur de la Journée olympique et du 35e anniversaire de Sonic The Hedgehog, qui tombent tous deux le 23 juin.

La collection Sonic x Olympique affiche un design spécial unissant les anneaux olympiques avec Sonic the Hedgehog et ses amis ainsi que la mention Let's Move, thème de cette Journée olympique et initiative mondiale du CIO incitant à la pratique du sport. Cinq concepts de t-shirts et de sweats à capuches uniques et colorés ont été créés, chacun affichant Sonic the Hedgehog, Tails, Knuckles, Amy et Shadow s'adonnant à divers sports olympiques comme le basket-ball, le skateboard, l'haltérophilie, le tennis et le football.

La Journée olympique est célébrée chaque année pour marquer la création des Jeux Olympiques modernes en 1894. Cette édition comporte un message tout particulier : You Can Do This (« Vous pouvez le faire »), qui vise à inspirer les jeunes à faire le premier pas tout en leur rappelant qu'il est tout à fait normal de se sentir gêné, imparfait ou incertain. Il suffit parfois de se lancer : la confiance en soi grandit à chaque mouvement. Confiant, déterminé et connu pour sa vitesse, Sonic représente parfaitement l'esprit de la Journée olympique, qui a lieu le même jour que son 35e anniversaire, le 23 juin.

Il s'agit du premier lancement dans le cadre de l'accord de licence pluriannuel conclu entre le CIO et SEGA CORPORATION, visant à sélectionner des entreprises partenaires pour lancer un programme de merchandising co-brandé. Le but est de réunir les anneaux olympiques et Sonic the Hedgehog avec des créations uniques, tout en mettant avant des valeurs communes telles que l'amitié, l'excellence et le respect. Cet accord fait partie de la Stratégie de licence globale du CIO, qui a pour but de rapprocher les fans de la marque olympique au cours de l'année par le biais de produits officiels sous licences.