Under the Jolly Roger dévoile son nouveau DLC : Jade Sea

Avis aux pirates en herbe possesseurs du jeu Under the Jolly Roger : Le studio Russe Herocraft vient de confirmer la sortie d'un tout nouveau DLC ce jour dénommé Jade Sea. proposé au prix de 8,49€, ce dernier vous permettra d'embarquer sur une jonque Chinoise pour vivre de nouvelles aventures palpitantes. Pour plus d'informations, nous vous laissons découvrir le communiqué officiel ci-dessous :

Le développeur russe HeroCraft est heureux d'annoncer la sortie du DLC Jade Sea pour Under the Jolly Roger sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Continuez un voyage passionnant avec plus de quêtes et de personnages. Vous ferez la connaissance d'alliés inattendus, rencontrerez des dragons des mers et visiterez des lieux familiers sous un jour entièrement nouveau au cours de votre périple ! L'extension Mer de Jade vous propose d'embarquer sur une véritable jonque chinoise, de remplir la cale de rhum et de vous rendre sur les mystérieuses îles brumeuses qui conservent une légende mystique oubliée. Et vous êtes le seul à pouvoir la résoudre ! L'une des principales missions sera de sauver la fille d'un empereur. Des pirates assoiffés de sang ont kidnappé la princesse chinoise ! Après votre succès, elle pourra devenir le capitaine du navire ! On dirait que de grandes aventures vous attendent, capitaine ! Caractéristiques : Développez votre flotte

Vous avez 2 jonques fiables à votre disposition ! Redécorez vos navires

Montez de nouvelles voiles, décorez le beaupré avec une figure de proue en forme de dragon doré - laissez les autres capitaines frémir d'envie ! Explorez les mondes

Vous pouvez désormais vous promener dans les villes ! À votre service, deux nouvelles colonies de pirates avec une taverne et des boutiques. Choisissez vos personnages

Choisissez votre héros : un bandit des mers coriace, bien connu du jeu principal, ou la courageuse fille de l'empereur, qui a choisi la voie du pirate plutôt que les réceptions ennuyeuses et les cérémonies du thé au palais ?