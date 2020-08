Under the Jolly Roger à l'abordage de la Nintendo Switch

Si vous aimez la vie de pirates, le studio HeroCraft vient de dévoiler son nouveau projet à destination de la Nintendo Switch : Under the Jolly Roger. Action-RPG en monde ouvert, le titre sera disponible sur console hybride à partir du 3 septembre 2020 sur Nintendo Switch et est actuellement proposé en précommande au prix de 14,39€. Avant de prendre la barre, nous vous laissons découvrir ci-dessous un trailer de présentation ainsi qu'un bref communiqué.

HeroCraft est fier d'annoncer le lancement du jeu de rôle Action RPG, Under the Jolly Roger, sur Nintendo Switch le 3 septembre 2020.



Under the Jolly Roger est un RPG d'action en monde ouvert rempli de dizaines de colonies et de forts, de centaines de quêtes et d'innombrables navires à piller. Vous avez la capacité ultime de parcourir librement trois vastes mondes.



Pour devenir un véritable corsaire, vous avez besoin d'un arsenal massif : canons, mortiers, lance-flammes et divers équipements navals. Pour obtenir les pièces de mer les plus anciennes, participez à des quêtes exceptionnelles à plusieurs niveaux.