Under the Island est disponible sur Nintendo Switch

Top Hat Studios et Slime King Games viennent de dévoiler le trailer de lancement d'un nouveau jeu inspiré des jeux d'action-aventure des années 90 : Under the Island. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu ci-dessous.

DÉCOUVREZ LA LÉGENDE DE CE QUI SE CACHE SOUS L’ÎLE !

Levez le voile sur un mystère englouti et incarnez Nia, une nouvelle arrivante sur l’île Seashell. Faites équipe avec Avocado, une habitante de l’île, pour enquêter sur un destin funeste : l’île est vouée à sombrer sous l’océan ! Explorez des régions hautes en couleur, affrontez d’étranges créatures et révélez des mystères anciens qui pourraient menacer votre nouveau foyer.

UNE AVENTURE CLASSIQUE EN VUE DE DESSUS

Parcourez une île luxuriante, sublimée par un pixel art éclatant et une exploration en vue de dessus intemporelle. Fouillez les moindres recoins, découvrez des secrets et affrontez des ennemis redoutables à travers des biomes variés et interconnectés.

SIX RÉGIONS DISTINCTES À EXPLORER

Des serres inquiétantes et conscientes aux cavernes gelées, en passant par des scieries chaotiques, chaque biome recèle ses propres dangers, améliorations et trésors à découvrir ! Devenez le champion du concours culinaire, réunissez des chats perdus et échappez à la fureur des pirates des céréales.

ENNEMIS ÉTRANGES ET TACTIQUES INHABITUELLES

Affrontez des aubergines vomisseuses, des loups fouisseurs et d’autres créatures insolites. Utilisez les artéfacts, le butin et les nouvelles capacités que vous découvrirez pour renverser le cours du combat. Apprivoisez des animaux et voyez s’ils peuvent vous aider dans votre aventure — surtout si vous leur donnez des friandises !

UNE GALERIE DE PERSONNAGES MÉMORABLES

Faites la connaissance des habitants hauts en couleur de l’île, chacun doté de sa propre personnalité, de son histoire et d’un rôle à jouer dans votre aventure. Nouez des amitiés, donnez un coup de main et découvrez comment ils sauront vous rendre la pareille.