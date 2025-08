UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes dévoile son dernier DLC Izumi

Avis aux amateurs de jeux de combats 2D, Arc System Works vient de dévoiler le dernier DLC de son jeu UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes. Le dennier DLC du UNI2 - Season Pass sera disponible à partir du 19 août et proposera aux joueurs le personnage Izumi et son entité aquatique appelée Elefee. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Personnage technique, Izumi contrôle une entité aquatique appelée Elefee, qu’elle utilise pour exécuter de nombreuses combos basés sur la manipulation de l’eau. Le Season Pass UNI2, qui comprend ce personnage ainsi que les précédents Ogre et Uzuki, est également en vente.