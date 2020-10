Undead Darlings ~no cure for love~ disponible sur Nintendo Switch

Imaginez-vous vous réveiller après une soirée trop arrosée, et vous rendre-compte qu'une épidémie a transformé toute la population en zombie. C'est l'histoire tragique de Reggie dans le jeu Undead Darlings ~no cure for love~ disponible depuis le 30 septembre 2020 sur Nintendo Switch. Contre toute attente, Reggie n'a pas été infecté, et plusieurs filles dont son amie d'enfance Pearl se sont quant à elles transformées en demi-zombie, conservant leur propre conscience.

Afin de trouver un remède à ce mal, vous voici embarqué dans une aventure rocambolesque mêlant les genres Donjon-RPG, mais aussi Visual Novel, proposant 9 fins différentes en fonction des affinités que vous développerez avec vos camarades zombifiées. Disponible au prix de 39,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous un descriptif complet, accompagné d'un trailer de présentation.

Qu'est-ce que Undead Darlings?

Partez en périple avec une brigade de filles mi-zombies alors que vous explorez des donjons, luttez contre des créatures étranges nées du déclin de la civilisation dans des combats de jeu de rôle au tour par tour rapide, pour finalement livrer le seul remède connu pour ce qui afflige les membres de votre bande, là où il pourra être produit en série!

Les parties du jeu axées sur l'histoire des personnages contiennent une multitude de choix de dialogues qui bifurquent et, basés sur les décisions que vous prenez, donnent un aperçu plus approfondi des différents personnage; tandis que la partie jeu de rôle utilise un système de combat au tour par tour familier, mais raffiné avec des rebondissements uniques. Ces deux fonctionnalités de jeu sont contenues dans un dungeon crawler en vue subjective avec des donjons construits comme des labyrinthes remplis de pièges et de passages secrets.

À propos

Reginald ""Reggie"" P. Happenstahnce se fait réveiller de son sommeil comateux d'une soirée ivre (gracieuseté de son propre père, en plus!) par son amie d'enfance, Pearl, et apprend que le monde a sombré dû à une épidémie virale qui a transformé presque tout le monde en zombies. Et même Pearl. Par contre, Pearl a réussi à maintenir sa conscience humaine, et raconte qu'elle n'est pas la seule dans cet état. Tout comme chacun des demies-zombies dont Reggie fera la rencontre, Pearl a beau être une morte-vivante, mais son coeur est toujours humain.

Votre rôle en tant que Reggie est d'être le porteur de butin et de transporter les objets utiles trouvés dans les donjons. Puisque Reggie est toujours humain, les demies-zombies devront le protéger de l'infection en combattant au front!

Au cours de cette aventure, vous en apprendrez plus sur la vie des mortes-vivantes d'avant l'épidémie, et vos choix pendant les scènes de roman visuel détermineront le personnage dont le récit sera divulgué. Peut-être que l'une d'elles se liera d'amitié pour vous, vous confiera ses difficultés, et pourrait même développer des sentiments romantiques... Le résultat définitif de toutes ces interactions déterminera si l'une de ces filles vous fera suffisamment confiance pour prendre le plus grand risque de sa vie de morte-vivante: se porter volontaire pour être la première cobaye à essayer le remède de votre père!

Caractéristiques principales