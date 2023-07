Uncle Chop’s Rocket Shop - Réparez des vaisseaux spatiaux sur Nintendo Switch

Les simulations de garagiste commencent à vous lasser ? Pourquoi ne pas voir plus loin et passer à la réparation de vaisseaux spatiaux ? C'est en tout cas le concept que vous propose Beard Envy avec son jeu Uncle Chop’s Rocket Shop. Attendu dans le courant de l'année 2023, le titre sera également présent lors de la prochaine Gamescom. En attendant de nouvelles informations, nous vous laissons visionner un trailer du jeu ci-dessous.

À PROPOS DE CE JEU

Dans une station spatiale peu fréquentée, Wilbur gagne péniblement sa vie comme mécanicien, réparant autant de vaisseaux que possible pour pouvoir payer son loyer en constante augmentation à son patron tyrannique, Uncle Chop. Alors que la plupart de ses clients donnent un sens à leur vie grâce à des passe-temps tels que l'adoration des dieux de l'espace dérangés, le largage de déchets aléatoires dans un trou noir géant, la recherche sans fin de The Ultimate Treasure™ ou encore l'asservissement mental des employés du magasin de beignets, Wilbur mène une vie plus humble, réparant les maux de la galaxie un module cassé à la fois.