Unbound : Worlds Apart dévoile un nouveau trailer et nous offre une démo sur l'eShop

Mêlant aventure et plateformes dans un univers coloré signé Alien Pixel Studios, Unbound : Worlds Apart a fait une apparition remarquée lors de cet E3 2021. Attendu pour le 28 juillet 2021 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous. Et si jamais il vous vient l'envie de l'essayer, une démo est d'ores et déjà accessible sur Steam, mais également sur l'eShop de la Nintendo Switch !

Capuche de sorcier bien enfoncée sur la tête, le jeune mage Soli entreprend un grand voyage pour vaincre le mal impitoyable qui déchire la réalité. Exploitez tous les pouvoirs à votre disposition pour explorer l’univers fantasy résolument sombre de Unbound: Worlds Apart, et ramener un peu de sérénité dans votre village natal. La curiosité est le principal moteur de l’exploration du monde : à l’intérieur de certains portails, les propriétés physiques du héros et des éléments du décor peuvent changer, offrant de nouvelles possibilités de gameplay. Le jeu en bref : Une histoire envoûtante : suivez le jeune mage talentueux Soli dans son épopée vengeresse après que son village et la réalité toute entière sont déchirés par des entités malveillantes impitoyables

Un gameplay qui défie la gravité : votre mission consiste à battre les monstres, découvrir les mystères du monde et explorer les nouvelles zones à mesure que vous débloquez les 10 portails différents : gravité inversée, manipulation du temps, force accrue et bien d'autres surprises vous attendent !

Des personnages attachants : partez à la rencontre de nombreux protagonistes ayant chacun un rôle à jouer dans le destin de Soli. Les PNJ vous aideront à maîtriser le pouvoir d'invocation des portails, à mesure que vous en apprenez plus sur le monde qui vous entoure et ses nombreux mystères

Une esthétique enchanteresse : ce sombre conte de fée prend vie sous une esthétique cartoon magnifique. Unbound: Worlds Apartbénéficie de superbes personnages, environnements et décors dessinés à la main et constitue l'un des seuls jeux en 2D à tourner sous Unreal Engine

Une bande originale mystique : Alexey Nechaev, sound designer d' Inmost, ajoute à l'atmosphère fantastique d' Unbound: Worlds Apart avec une bande originale d'un autre monde.