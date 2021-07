Unbound: Worlds Apart ouvre un portail direction la Nintendo Switch

Si vous avez envie d'une petite expérience vidéoludique mêlant plateformes et résolution de casse-tête, Unbound: Worlds Apart devrait être un choix idéal pour vous. Disponible depuis le 29 juillet sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 16,99€, le titre vous mettra au commande de Soli, un être capable de créer des portails et d'en exploiter la physique. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Unbound: Worlds Apart est un jeu au style crayonné de plateforme-puzzle, aussi tortueux qu'atmosphérique, dans un univers où les mondes sont connectés par des portails. Vous incarnez Soli, jeune prodige capable d'ouvrir des portails et de contrôler des propriétés uniques à chaque monde, comme inverser la gravité, manipuler le temps, manier une force colossale, et bien d’autres !

Grâce à ses nouvelle compétences, Soli peut s'aventurer à travers des mondes mystérieux et dangereux où de nombreux défis l’attendent. Utilisez ses talents pour vaincre la corruption qui menace d'anéantir la réalité, tout en apprenant la terrible vérité derrière l'effondrement de votre monde.

Jouabilité

L'adresse et les réflexes sont mis à rude épreuve dans Unbound: Les mondes lointains. Explorez de vastes mondes truffés de secrets bien gardés et de talents à découvrir qui permettront à Soli d'accéder à encore plus de zones de la carte.

Sur votre route, vous ferez la connaissance de personnages étranges et uniques, chacun ayant son histoire à vous raconter. Achevez des quêtes ou écoutez leurs récits d'espoir et de malheur pour en apprendre davantage sur l'univers immense des mondes d'Unbound et des portails qui les relient.

Contenus principaux :