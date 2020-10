Un trailer de lancement pour la sortie de Transformers: Battlegrounds

Le jeu Tranformers: Battlegrounds est désormais disponible en ce vendredi 23 octobre sur Nintendo Switch. Édité par Outright Games, le jeu tiré de la célèbre licence de robots extraterrestres pouvant se transformer en véhicules proposera une aventure mettant en scène les Autobots qui livreront une guerre sans merci contre les Decepticons.

Il est développé par le studio Coatsink à qui nous devons les jeux Shu ou encore Clusterpuck 99 déjà disponibles sur l'eShop.

Découvrez en plus du trailer de lancement, la présentation officielle du jeu sur l'eshop.

La Terre est en train d'être envahie ! MEGATRON, le chef des Decepticons, est sur le point de capturer le Allspark. BUMBLEBEE et les Autobots ont besoin qu'un nouveau commandant les aide à sauver la Terre. Ce commandant, c'est vous !

Réunissez votre escouade et lancez-vous dans une guerre tactique en tour par tour de Central City à Cybertron. Vous allez devoir faire preuve de beaucoup de force et de ruse pour surpasser les Decepticons. Choisissez les personnages TRANSFORMERS et leurs compétences pour dominer les affrontements à venir. OPTIMUS PRIME, GRIMLOCK et bien d'autres sont prêts à se lancer dans la bataille. Utilisez l'environnement à votre avantage en vous mettant à couvert dans des tempêtes de sable, en évitant les tempêtes d'Energon de Cybertron, et en combattant vos adversaires en pleine ville. Remplissez votre jauge d'Energon pour déchaîner de puissantes compétences ultimes, capables d'écraser les ennemis les plus coriaces. Avec des contrôles intuitifs et trois niveaux de difficulté, c'est à vous de décider du défi qui vous attend.

Puis faites équipe via le multijoueur local et mettez à l'épreuve vos talents de stratège dans des modes de jeu tels que le mode Capture du Drapeau, Horde, Dernier Combat et plus. Ce jeu est le jeu d'action-stratégie que les fans de TRANSFORMERS attendaient depuis une éternité !