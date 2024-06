Un rapport d'incident Google indique qu'un employé travaillant pour Youtube est responsable de fuites antérieurs de jeux Nintendo

Un rapport d'incident émanant de Google et relayé par le média 404 vient de dévoiler qu'en 2017 , un employé de Google travaillant chez Youtube a utilisé ses privilèges pour accéder, en tant qu'administrateur, à la base de données vidéo de Nintendo. Par cette brèche, celui-ci aurait fait leaké un jeu Yoshi pas encore dévoilé sur Reddit avec capture d'écran à l'appui. Ce jeu Yoshi qui deviendra Yoshi's Crafted World et qui sorti en 2019 sur Nintendo Switch. Selon le rapport d'incident, le leak était "non intentionel" et ce problème de fuite a depuis été résolu en interne chez Nintendo​. La fuite ayant d'ailleurs été découverte lorsqu'un employé de Google a signalé l'incident en interne, incluant des liens vers les posts et commentaires Reddit afin d'en informer sa hierarchie.

Néanmoins, la saison des fuites étant à présent bien entamée, il est intéressant de voir qu'une des techniques de vols d'informations que l'on soupçonné être pratiquée par les leakers, à savoir l'obtention d'informations via les serveurs de Youtube en amont de la diffusion de vidéo, est à présent officialisée. Nous vous tiendrons informés si Nintendo réagit à l'information, ce dont nous doutons fortement.

Source : 404media