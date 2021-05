Un nouveau Project Zero vient hanter les salles de Pachinko

Project Zero / Fatal Frame est une série de jeux d'horreur originale dans laquelle de frêles jeunes filles affrontent et capturent d'affreux spectres en les prenant en photo... C'est une série culte pour bon nombre de joueurs qui depuis plusieurs années est devenue exclusive aux consoles Nintendo. Il y a eu ainsi Project Zero 2 : Wii Edition et l'épisode 4 (inédit en Occident) sur Wii, le spin-off Spirit Camera : Le Mémoire Maudit sur 3DS et Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires, dernier opus en date sortie il y a, déjà six an s, sur Wii U. C'est d'ailleurs, à ce jour, l'un des rares jeux exclusifs à la Wii U à n'avoir pas encore été porté sur Nintendo Switch.

Autant dire que lorsque l'on a appris l'existence d'un nouveau titre estampillé Project Zero / Fatal Frame, pendant quelques secondes on a cru que la série était enfin de retour sur Nintendo Switch. Malheureusement, il s'agit d'un jeu conçu par les machines à Pachinko (sorte de machines à sous japonaises.) Une déception, donc mais qui nous permet de rappeler que la série fête ses 20 ans cette année... En attendant, on l'espère, un vrai retour, retrouvez le trailer de ce "jeu" qui vous remettra dans l'ambiance si caractéristique de la licence.