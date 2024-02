Un leaker Chinois annonce le retour de Endless Ocean sur Nintendo Switch

Alors que se déroulera demain le premier Nintendo Direct Partner Showcase, les joueurs préparent déjà leurs grilles de Bingo pour deviner les prochaines annonces de jeux qui seront faîtes pour l'occasion. Du coté des réseaux sociaux, le leaker Pyoro s'est laissé allé à quelques tweets énigmatiques, dont un comportant un émoji de dauphins. Si plusieurs joueurs ont cru y voir un indice sur l'arrivée prochaine de l'émulateur Dolphin pour émuler la Gamecube sur Nintendo Switch, un leaker chinois quand à lui a rebondit sur ce tweet, en indiquant qu'il s'agissait en réalité d'un leak pour le retour de la licence Endless Océan. Pour rappel, Endless Ocean est une licence développé par Arik parue initialement sur Wii, et comportant 2 opus parus en 2007 et 2009, nous proposant une simulation de plongée sous-marine. Vrai ou fake ? Nous aurons la réponse demain à partir de 15h00.

Sometimes Nintendo can be a Partner because they love dolphins????