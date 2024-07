Un homme écope de 4 mois de prison pour avoir brandit la Master Sword en public

Force est de croire que 2024 n'est pas une année idéale pour laisser les héros légendaires se balader librement dans la foule, et ce n'est pas Anthony Bray, 48 ans, de Jodrell Street à Nuneaton qui vous dira le contraire. Les faits remontent au 8 juin 2024, alors que les agents de la ville sont alerté par la présence d'un individu se baladant sur Queens Road avec un objet suspect dans les mains. L'objet du délit, une réplique de 15 cm de long de la Master Sword, l'épée emblématique de Link dans la licence The Legend of Zelda. Malgré le fait que cette dernière était dans son fourreau, Anthony Bray a été condamné par le tribunal d'instance de Leamington Spa le 28 juin 2024 à 4 mois de prison et une amende de 154£. La ville applique en effet une tolérance zéro en ce qui concerne les objets tranchants en public.

Source : Warwickshire