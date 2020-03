Un coup d'oeil sur un élégant boitier en bois pour ranger sa Nintendo Switch

Vous en avez marre du plastique et cherchez un étui pour ranger et transporter votre Nintendo Switch qui soit à la fois, original, élégant et protecteur ? Cet étui artisanal en bois pourrait bien vous faire de l’œil. Vendu par Etsy, ce boitier en véritable noyer qui s'adaptera parfaitement à toutes les Nintendo Switch standards, a en effet tout pour plaire même si son prix de 80,65€ auquel il faut ajouter les frais de port de 28,46€ si vous habitez en France métropolitaine, le réserve à un public d'esthètes fortunés...

Retrouvez quelques images du boitier sur cette page et s'il vous intéresse, rendez vous sur le site d'Etsy.

Source : Etsy