Un coup d'oeil sur les prochains collectibles et jouets Nintendo

Des jouets et/ou des "collectibles" estampillés Nintendo, ce n'est pas nouveau mais avec la nouvelle stratégie expansionniste de la firme japonaise, il faut s'attendre à en voir de plus en plus. Et pour savoir quel jouets Nintendo nous pourrons bientôt acheter en magasin, le site Nintendo World Report est allé faire un tour au salon Toy Fair 2020 qui se tient actuellement à New-York jusqu'à demain . Peluches Korogu ou Calamar Inkling, boules gashapon avec des figurines Mario, Animal Crossing ou encore Zelda Four Swords, Grand coffret Boo manoir, figurines Mario géante ou figurine Mario avec Cappy... Retrouvez quelques tendances et plusieurs jouets édités par TOMY et Jakks Pacific avec les vidéos et les images ci-dessous.

Source : Nintendoworldreport