Umihara Kawase Bazooka - 3 versions physiques pour l'Occident

Licence fort méconnue en Occident, Umihara Kawase s'offrira cependant une petite virée sur Nintendo Switch dans le courant du mois de juillet avec son dernier spin-off en date : Umihara Kawase Bazooka. Non content d'être disponible sur l'eShop européen, le jeu sera également proposé dans 3 versions boîtes différentes :

Pour les plus curieux d'entre-vous, voici ce que renferme l'édition collector :

Umihara Kawase BaZooKa ! est un jeu d'action rapide où le but du joueur est de nettoyer l'écran des ennemis en effectuant d'habiles combos avec leur Bazooka et une extraordinaire canne à pêche. Les écrans présentent des plateformes mobiles, des obstacles périlleux et une faune marine ennemie excentrique. Umihara Kawase BaZooKa ! offre le meilleur de l'action multijoueur et les joueurs compétitifs se voient offrir des combats rapides.

Caractéristiques :