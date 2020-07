Umihara Kawase Bazooka! décale sa sortie à fin septembre

Licence pratiquement inconnue du grand public, Umihara Kawase devait se faire une place en juillet sur Nintendo Switch avec la sortie du spin-off Umihara Kawase Bazooka!. Mauvaise nouvelle, le titre est repoussé au 29 septembre prochain . La bonne nouvelle en revanche c'est que ce report servira à améliorer le multijoueur du jeu, ainsi que les traductions qui incluront le français entre autres.

La date de sortie précédemment annoncée pour Umihara Kawase BaZooKa ! de ININ Games pour la sortie physique et numérique - Nintendo Switch et PlayStation 4 - a été officiellement repoussée au 29 septembre 2020.



Ce report permettra aux joueurs de bénéficier d'une infrastructure multijoueur mondiale améliorée, garantissant des combats en ligne rapides et stables. ININ Games a également pris le temps d'ajouter des langues supplémentaires, afin d'offrir une expérience de jeu exceptionnelle.

Toutes les éditions seront localisées en anglais, français, allemand et espagnol. Le jeu sera disponible en Europe, en Amérique et en Australie.