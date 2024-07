Umamusume: Pretty Derby – Party Dash disponible fin août sur Nintendo Switch

Nouveau party-game à venir sur Nintendo Switch et supports concurrents, Umamusume: Pretty Derby – Party Dash se dévoile un peu à nous ce jour. Le développeur Cygames vient d'annoncer que son titre était désormais disponible en précommande sur l'eShop de la console. Proposé au prix de 44,99€, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Participez avec les Umamusume au Slapdash GP, un événement spécial du Grand Festival des Fans de printemps ! Les Umamusume, dessinées en pixel-art, vous entraînent dans une série de 4 épreuves toute plus délirantes les unes que les autres ! Quelle équipe saura tirer son épingle du jeu ?

1. 25 Umamusume en pixel-art jouables !

Chaque équipe est composée de 5 Umamusume. Au total, 4 équipes s'affronteront pour remporter le Slapdash GP ! En progressant dans le jeu, vous pourrez débloquer et contrôler jusqu'à 25 Umamusume ! Ne manquez pas de repérer les nombreuses autres Umamusume présentes en arrière-plan !

2. Confrontez vos adversaires dans 4 épreuves frénétiques !

Le Grand Prix est composé de 4 épreuves : les Steeple-chase, le Basket, le Dodgeball et le Concours du plus gros mangeur. Choisissez une Umamusume de votre équipe pour chaque épreuve et décrochez la victoire ! Attention, certaines règles sont farfelues et les surprises nombreuses !

3. Jouez en solo ou en multijoueur !

En plus du mode histoire qui vous permet d'apprendre à mieux connaître les Umamusume de votre équipe, vous pouvez décorer votre Salon à votre gré et y inviter vos Umamusume préférées ! Participez à des matchs en ligne ou en local jusqu'à 4 joueurs ! Tout seul ou à plusieurs, vous aurez un max de fun !

4. Partez à l'aventure avec Golshi !

Utilisez des commandes simples pour éviter les obstacles et vaincre vos ennemis tout en progressant. Engrangez des points d'expérience pour améliorer vos armes et utilisez les équipements laissés par vos ennemis pour vous renforcer ! Plus vous progressez, plus les ennemis deviennent puissants, mais les chances de trouver des équipements rares augmentent aussi. Jusqu'où pourrez-vous aller ?