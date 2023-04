Ultra Pixel Survive s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Après plus de 500000 téléchargements sur Android, Ultra Pixel Survive s'offre une petite virée sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents. Pour en découvrir davantage sur cet Action-RPG, nous vous laissons visionner son trailer ci-dessous. Ultra Pixel Survive sera disponible à partir du 14 avril 2023 .

Pour faire simple !

Ultra Pixel Survive est un jeu d'action RPG de survie présenté en pixel art avec différents personnages et des capacités uniques, ainsi qu'une histoire très plaisante !

Sa présentation simple, son système de menu intuitif et son interface sont destinés à plaire aussi bien aux joueurs expérimentés qu'aux novices !

En bref !

Le but du jeu est d'affronter des monstres et des boss tout en essayant de survivre le plus longtemps possible en collectant des ressources et en construisant des outils et des structures pour se défendre. Ultra Pixel Survive offre une expérience stimulante et excitante pour les joueurs à la recherche d'un nouveau défi.

À suivre !

Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, les jours passent et à chaque fois que vous affrontez des monstres, votre personnage monte en niveau et gagne des points d'expérience qui vous permettent de faire évoluer les compétences et les statistiques en fonction du choix du joueur. C'est au joueur de décider quoi faire, mais l'objectif principal est de faire progresser le personnage choisi et de vaincre les cinq boss du jeu.

Où, quoi, pourquoi ?

Le jeu comporte trois régions : la forêt, la plage et la grotte. Chacune d'entre elles abrite des ennemis variés, allant des petits limaces aux vampires et aux orcs. Le joueur peut construire des structures défensives telles que des barricades pour empêcher les ennemis de passer, des pics pour endommager ceux qui marchent dessus et des tourelles pour combattre les ennemis, et améliorer toutes ces structures en utilisant les ressources collectées.

Danger !

Les objets les plus importants du jeu sont les aliments, qui permettent non seulement de satisfaire la faim du personnage, mais aussi de restaurer sa santé. La nourriture doit être une priorité pour le joueur, et elle peut être trouvée dans les buissons, obtenue en chassant des animaux, ou même cultivée dans les jardins.

Caractéristiques :