Ultra Pixel Survive 2 annoncé sur Nintendo Switch

Après un premier opus sorti en 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Ratalaika Games nous propose de découvrir dès demain, vendredi 17 juillet une suite sobrement intitulée Ultra Pixel Survive 2. Proposé au prix de 5,99€, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Jouez avec 3 personnages uniques, chaque héros possédant des compétences différentes. Récoltez et collectez des matériaux, puis construisez et développez vos défenses en jonglant avec vos 3 héros.

Chaque nuit, l’assaut ennemi attaquera, et il appartiendra à votre équipe de défendre le fort.

Explorez des donjons souterrains sombres et affrontez des boss gigantesques. Faites évoluer votre équipe en maîtrisant de nouvelles compétences puissantes, et survivez aussi longtemps que possible.

Caractéristiques