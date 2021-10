Ultimate Chicken Horse : A-Neigh-Versary est disponible en version physique sur Nintendo Switch

Dans le monde des party-game plateformer, Ultimate Chicken Horse a tenté de se faire une place sur l'eShop de la Nintendo Switch fin septembre 2018. Aujourd'hui la licence de Clever Endeavour Games s'offre une nouvelle chance de briller sur cette même plateforme, mais cette fois-ci en version physique. Cette nouvelle édition intitulée A-Neigh-Versary Edition vous propose ainsi de retrouver ce party-game jouable en local ou en ligne avec quelques petits goodies :

Contenu de l'édition A-Neigh-Versary :

Actuellement proposé au prix de 34,99€ sur la boutique en ligne de Just For Games, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Ultimate Chicken Horse A-Neigh-Versary Edition :

Ultimate Chicken Horse est un jeu de plateforme multijoueur où vous et vos amis construisez le niveau au fur et à mesure que vous jouez, en plaçant des pièges mortels avant d'essayer d'atteindre la fin du niveau. Si vous y arrivez mais que vos amis n'y arrivent pas, vous marquez des points ! Jouez en local ou en ligne* avec vos amis animaux, expérimentez une grande variété de plateformes et trouvez de nouvelles façons d'embêter vos amis.

Ultimate Chicken Horse propose quatre modes de jeu. En mode Party, les joueurs choisissent parmi une poignée de blocs aléatoires à placer puis tentent de terminer le niveau. Le mode Créatif permet aux joueurs de choisir parmi tout l'inventaire de blocs et de pièges avant de parcourir le niveau. Le mode Jeu Libre permet aux joueurs de concevoir des niveaux à partir de la gamme complète d'objets, qu'ils peuvent sauvegarder localement ou partager en ligne. Enfin, le mode Challenge permettra aux joueurs de s'affronter en ligne pour réaliser le meilleur temps sur des niveaux créés par la communauté. Pour ceux qui n'ont pas assez de manettes pour tout le monde en jeu local, essayez le mode manette partagée qui permet aux joueurs de jouer à tour de rôle en mode Créatif.

Caractéristiques principales :