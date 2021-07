Ultimate Chicken Horse revient en 2021 avec une version physique sur Nintendo Switch

Après une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch en 2018, le jeu de plateforme Ultimate Chicken Horse s'apprête à revenir en 2021 dans une version physique améliorée. Fruit du partenariat entre Merge Games, Endeavour Games et Just For Games, Ultimate Chicken Horse - A-Neigh-Versary proposera aux joueurs de découvrir le titre sur cartouche, accompagné de quelques éléments supplémentaires :

Un porte-clés Poulet

Un code de bande-son numérique

Un livret Ultimate Chicken Horse Compendium

Les dernières mise à jour du jeu

En attendant de voir le titre débarquer dans le courant du mois d'octobre, nous vous laissons découvrir toutes les informations sur le jeu ci-dessous.