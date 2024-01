Ufouria 2: The Saga - La licence de Sunsoft renaît de ses cendres et revient pour un nouvel épisode sur Nintendo Switch

Licence de Sunsoft ayant fait ses débuts en 1991 sur Famicom et NES, Ufouria renaît de ses cendres en 2024 avec l'annonce d'un nouvel épisode : Ufouria 2: The Saga. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 1er Mars 2024 au prix de 24,99€, Red Art Games en charge de l'édition du jeu en Europe a également annoncé qu'une version physique serait disponible ultérieurement. Les précommandes de la version physique sont déjà ouvertes sur leur boutique en ligne, pour une livraison prévue durant le 3ème trimestre de l'année 2024. A noter qu'une édition Deluxe est également disponible en exclusivité sur la boutique de Red Art Games, et limitée à 500 exemplaires par supports.

Upyo ! Ça piaille ? Ufouria, le bébé de SUNSOFT, revient ! Une évolution authentique du jeu original ! Les personnages et niveaux familiers du jeu original sont de retour, passant d'une forme en pixels à une refonte artisanale en feutre pleine de charme ! Les artworks en perles rendent également hommage à l'aspect pixelisé de l'époque. Amusez-vous à trouver les similitudes et les différences avec le jeu original, si vous y avez joué ! Des niveaux différents à chaque partie !? Les différents niveaux du jeu original changent désormais de façon aléatoire à chaque visite pour un défi constamment renouvelé ! Les nouveaux personnages intégrant l'équipe vous permettent enfin d'atteindre des zones autrement inaccessibles. Vous pourriez même en trouver des totalement inédites... Les Popounes font désormais office d'agents nettoyants surpuissants ! Une nouvelle menace, absente dans l'aventure d'origine... les Bumyons ! Ces plaies collent à tout et n'importe quoi, mais il se trouve que Hebe et son équipe peuvent les contrer avec leurs Popounes. Supprimez les Bumyons de la surface de la planète et contrecarrez les plans diaboliques d'Utsujin ! Visitez la maison de Hebe jusque-là inaccessible !

Rencontrez des personnages rares apparus seulement dans les livres d'illustrations d'Ufouria !

Apprenez-en plus sur les ennemis via la Collection !

Source : Nintendo