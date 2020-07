Ubisoft Forward : découvrez en Direct dés maintenant les nouveaux jeux d'Ubisoft

C'est au tour d'UBISOFT de nous présenter ses jeux via une vidéo de type Nintendo Direct, Ubisoft Forward. Comme il n'y a pas eu d'E3 et donc pas de conférence pré-E3, les éditeurs n'avaient pas trop le choix pour mettre en avant leur catalogue de jeux à venir. Alors y aura-t-il des jeux Nintendo Switch ? Si besoin, on fera le compte à la fin en attendant que Nintendo se décide à son tour à présenter ses propres jeux...

Retrouvez la vidéo du show sous titrée en français ci-dessous.

EDIT : si vous avez cinq secondes, voici les annonces concernant la switch !

Just Dance 2020 reçoit le contenu Virtual Paradise le 23 juillet 2020.

reçoit le contenu Trials Rising va avoir droit gratuitement au Gigatrack, la plus longue piste conçue pour le jeu, le 16 juillet 2020

va avoir droit gratuitement au Gigatrack, la plus longue piste conçue pour le jeu, Brawlhalla sort sur mobile. la version sera cross-play avec toutes les autres dont celle de la Switch. Hourra.

Source : Ubisoft