Ty : Le Tigre de Tasmanie s'offre une sortie en mars sur Nintendo Switch

Après une campagne Kickstarter lancée le 7 août 2019 et le pallier des 50.000$ atteint moins de 48h après son lancement, Ty : Le Tigre de Tasmanie est assuré de se refaire une jeunesse sur les consoles actuelles. Après avoir engendré un total de 132.242$, Krome Studios a pu enclencher sereinement le développement du titre.

Alors qu'il ne nous manquait plus qu'une date de sortie pour Ty : Le Tigre de Tasmanie, la page Kickstarter du projet vient de s'actualiser avec une nouvelle info, normalement inaccessibles aux non contributeurs. Heureusement grâce au site resetera, nous avons pu en apprendre un peu plus sur le message en question.

Le jeu serait actuellement en phase finale de test, avec une sortie sur Nintendo Switch programmée pour le 31 mars 2020 . Chose amusante, pour une fois les PS4 et Xbox One sortiront après la version dédiée à la Nintendo Switch.

Source : Kickstarter