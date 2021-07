Ty Le Tigre de Tasmanie HD s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sortis sur Nintendo Switch entre avril 2020 et mars 2021, Ty Le Tigre de Tasmanie HD 1 et 2 étaient jusqu'à ce jour réservés au format dématérialisé sur l'eShop. Heureusement pour les amateurs de boîtes, Krome Studios et Just For Games viennent de signer un partenariat pour proposer une version physique de Ty Le Tigre de Tasmanie HD sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Et si vous souhaitez prolonger l'expérience, une édition spéciale sera également de la partie. Cette dernière comprendra le jeu Ty Le Tigre de Tasmanie HD en version physique, mais également le second épisode TY, le tigre de Tasmanie™ 2 : Opération sauvetage™ HD. Petite précision, le second opus ne sera proposé qu'en code de téléchargement.

À propos de TY - The Tasmanian Tiger HD : BONJOUR AMIS EXPLORATEURS ! Êtes-vous prêts à explorer l'outback australien sauvage dans cette version remasterisée du jeu classique TY, le tigre de Tasmanie ? Rejoignez TY dans une aventure palpitante où il devra sauver sa famille du TEMPS DU RÊVE et empêcher l'infâme génie du mal BOSS CASS de déloger les mammifères du haut de la chaîne alimentaire. Pour vous aider dans votre quête, vous disposerez d'un véritable arsenal de boomerangs, de vos crocs aiguisés et vous serez accompagné de vos amis ! Prenez votre courage à deux mains : rendez-vous en Australie pour des aventures extraordinaires ! VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS !

À propos de TY the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD : Avec TY, le BOOMERANG fait BANG ! TY, le tigre de Tasmanie 2 : Opération Sauvetage est la suite du charmant jeu vidéo inspiré de l’Australie de Krome Studios. Ce jeu de plateforme rétro, adapté pour la Nintendo Switch™, a plus de boomerangs, plus de véhicules, plus de robots et plus de TOUT... dans une aventure en monde ouvert en Australie. Lance des boomerangs, mords, frappe et survole la brousse australienne, tout en empêchant le méchant Boss Cass de mettre en œuvre ses plans diaboliques et en aidant les gentils habitants de la petite ville de BURRAMUDGEE. Cette suite du célèbre jeu TY, le tigre de Tasmanie voit les choses en grand. En plus de niveaux classiques de plateforme, tu combattras des feux de brousse depuis un hélicoptère, franchiras les Rivières de Sud accroché à l’arrière d’un 4x4 et utiliseras des robots pour vaincre tes ennemis et résoudre des énigmes, tout en amassant une foule d’objets à collectionner. En plus, uniquement sur la nouvelle version HD, tu peux personnaliser le look de TY et, surtout, lancer deux NOUVEAUX boomerangs encore inédits.