Two Point Campus - Gérez votre propre campus universitaire sur Nintendo Switch

Après vous avoir fait gérer un hôpital de manière rocambolesque, SEGA et Two Point Studios vous proposent de vous tourner dès à présent vers la vie étudiante avec l'annonce d'un nouveau titre : Two Point Campus. Reprenant les bases instaurées par les jeux précédents, vous aurez à gérer la construction et le bon fonctionnement de votre campus universitaire. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2022 , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Two Point Campus vous invite à construire et diriger votre propre campus universitaire : toutes les décisions que vous prenez influent sur la vie de vos étudiants, mais également sur celle de l’équipe que vous allez recruter. Pour la première fois, sortez au grand air pour bâtir des extérieurs avenants : les alentours du campus, ses jardins et ses bâtiments jouent également un rôle clé dans l’épanouissement de vos recrues. Dessinez les haies et aménagez les dortoirs, les allées et bien d’autres éléments avec aisance grâce aux nouveaux outils de création particulièrement ergonomiques. La seule limite reste votre imagination ! (et vos crédits disponibles, évidemment).

Mais ce n’est pas tout ! Les habitants du Two Point County ont d’autres priorités en matière d’éducation, ce qui implique un large panel de cours inhabituels et délirants comme l'École de Chevalier, où l’on enseigne l’art de la joute et les bonnes pratiques de la chevalerie. Moins martial, la Gastronomie invite à la créativité avec toutes sortes de délices culinaires surdimensionnés : pizzas gigantesques et tartes immenses sont au menu, entre autres mets gargantuesques !

Mais tout n’est pas qu’éducation sérieuse. Il convient également d’accompagner convenablement vos ouailles dans leurs premiers pas d'adultes, d’explorer leurs personnalités et d’assouvir toutes leurs envies et besoins. Entourez les d’amis, aidez les à nouer des relations et assurez-vous que l’équilibre est assuré entre le travail académique et les plaisirs périscolaires. Concerts, clubs, sports : le monde universitaire n’a jamais été aussi attrayant !