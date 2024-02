Twitch Plays Pokémon - Retour à Kanto pour célébrer les 10 ans de l'événement multijoueur

Si vous voulez vous prendre un petit coup de vieux, Twitch Plays Pokémon est un concept mis en place il y a maintenant 10 ans, qui permet aux participants de jouer ensemble à Pokémon sur une seule partie en saisissant des commandes dans le chat Twitch. Si on se souvient de la tournure chaotique qu'avait pris le premier épisode sur Pokémon Rouge en 2014, notamment avec le Casino et ses tapis glissants, le concept a su évoluer au fur et à mesure des saisons et des jeux qui ont été (re)découverts avec cette nouvelle manière de jouer.

Pour fêter comme il se doit le 10ème anniversaire de Twitch Plays Pokémon, les créateurs de l'expérience vous invitent à venir dès aujourd'hui à participer à une nouvelle run dans la région de Kanto. Le rendez-vous est donné ce jour, 12 février , sur la page Twitch officielle.

Twitch Plays Pokemon turns 10 in a week! Join us on February 12th for our anniversary run. pic.twitter.com/y2TRpG4uLo — TwitchPlaysPokémon (@TwitchPokemon) February 5, 2024

