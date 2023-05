Twinsen's Little Big Adventure Remastered nous offre un aperçu de son gameplay

Confirmé en mars dernier, le projet Twinsen's Little Big Adventure Remastered est le projet fou de studio [2.21] qui se lance le défi de remasteriser Little Big Adventure 1 et 2 sur consoles modernes dans une compilation. Attendu dans le courant de l'année 2024 , l'AG French Direct qui s'est déroulée ce jour nous a permis de découvrir un nouvel aperçu du gameplay que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Little Big Adventure : une pépite des années 90

Les jeux Little Big Adventure sont des bijoux du jeu vidéo français des années 90 initialement développés par Adeline Software International, studio lyonnais, et porté par Didier Chanfray et Frédérick Raynal (Alone in the Dark), deux figures qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo en France. Le premier opus sort en 1994 et est suivi d’un second en 1997. On y suit les aventures de Twinsen, un citoyen plutôt banal sous la dictature du maléfique Dr. Funfrock pour sauver les habitants et la planète.

Fort de leur succès en France, tant commercial que critique, les deux opus du jeu ont su s’exporter de multiples manière vers plusieurs pays tels que le Brésil, l’Allemagne et les Etats-Unis. On estime les ventes de Little Big Adventure à 500 000 exemplaires et celles de Little Big Adventure 2 à 800 000 lors de leur sortie initiale. Ces deux pépites vidéoludiques ont, depuis leur arrivée sur Steam en 2012, réalisés 200 000 ventes.

Un remaster complet

Dans ces versions remasterisées de Little Big Adventure 1 et 2, les joueurs pourront enfin revivre les aventures de Twinsen et voyager d’île en île.

Une refonte graphique et technique complète - Chaque opus va connaître une refonte technique et graphique complète, sous l’Unreal Engine 5, et en reconstruisant le jeu de A à Z. Ils profiteront d’animations fluides, d’un suivi de la caméra et d’une haute résolution visuelle pour un rendu de la planète Twinsun digne d’une nouvelle génération. La direction artistique du jeu a été confiée à l’artiste brésilien Paulo Torinno.

Des contrôles entièrement retravaillés - Des contrôles analogues permettront de commander Twinsen de manière plus subtile. De nouvelles capacités, telles que l’évasion, la possibilité de changer d’arme instantanément, permettront de créer de nouvelles possibilités pour les joueurs. L’option d’utiliser les contrôles originels du jeu restera possible pour les plus puristes des joueurs.

Une musique sublimée - Grâce au travail incroyable du compositeur Philippe Vachey, la bande originale du jeu est devenue un classique instantanément. 30 ans plus tard, il est plus que temps que ces musiques soient ré-enchantées avec des versions remasterisées pour les 2 jeux.

Little Big Adventure 3 : quelles nouvelles ?

Alors que le studio annonce l’arrivée de ces versions remasterisées des jeux originels de la série, la sortie, initialement prévue en 2024 du reboot de Little Big Adventure sera décalée. Le jeu poursuit son développement et le studio [2.21] annoncera plus de détails à une date ultérieure sur ce jeu très attendu d’une large communauté de fans.