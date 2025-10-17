Turtle Beach lance la guitare sans fill Riffmaster pour Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Qu'elle semble lointaine la belle époque des licences Guitar Hero et Rock Band où l'on prenait plaisir à gratter sur une guitare en plastique. Aujourd'hui, c'est ironiquement sur Fortnite que nous pouvons encore tenter de gratter sur de la musique, avec son mode Fortnite Festival. Afin de nous plonger de manière plus optimale dans cette expérience musicale, Turtle Beach nous propose de découvrir dès à présent sa guitare sans-fil RiffMaster sous licence officielle Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Proposée au prix conseillé de 149,99€ sur leur boutique en ligne et chez les revendeurs, nous vous laissons un aperçu de la bête ci-dessous.

La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) annonce la sortie de la guitare sans fil RIFFMASTER™ sous licence officielle Nintendo Switch™ et Nintendo Switch 2, pour les joueurs qui souhaitent jouer à Fortnite Festival sur ces plateformes. La guitare sans fil RIFFMASTER pour Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 est disponible sur www.turtlebeach.com et chez les revendeurs participants au prix public conseillé de 149,99€. Elle est l’une des seules guitares disponible pour les joueurs actuels de jeux de rythmes. La RIFFMASTER est compatible avec les parties Pro Lead et Pro Bass des musiques de Fornite Festival

a guitare sans fil RIFFMASTER permet de jouer de n’importe quelle main, sa conception convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers. Elle se connecte sans fil avec une portée d’environ 9 mètres grâce à sa connexion à faible latence, et sa batterie rechargeable offre plus de 35 heures d’autonomie. Elle est également pliable, facilitant son transport ou son rangement, et équipée d'une bandoulière.