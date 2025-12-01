Turtle Beach dévoile sa nouvelle manette Sans Fil Rematch Super Jump Mario pour la Nintendo Switch 2

Turtle Beach est de retour en cette fin d'année avec le lancement de son nouveau catalogue de casques, manettes et accessoires sous licence officielle à destination de la Nintendo Switch 2. Parmi les accessoires, nous avons pu découvrir la nouvelle manette sans-fil Rematch, arborant un tout nouveau design dénommé Super Jump Mario. Nous vous laissons découvrir ses spécificités ci-dessous, ainsi que divers visuels.

La nouvelle manette sans fil Rematch – Super Jump Mario est dotée d’une coque noire semi-translucide rehaussée de touches rouge vif et arbore un motif représentant un Mario plein d'énergie dans sa pose de saut emblématique. Elle est disponible au prix de vente conseillé de 64,99 € et sortira le 12 décembre 2025. La Rematch sans fil de couleur noire est commercialisée au prix de 59,99 €, tandis que la version filaire l’est au prix de 29,99 €.