Turtle Beach dévoile de nouveaux accessoires pour la Nintendo Switch

En attendant de découvrir les prochains accessoires exclusivement dédiés à la Nintendo Switch 2, l'accessoiriste Turtle Beach revient en cette fin de mois d'avril avec de nouveaux produits pour sa grande sœur, et toujours sous licence officielle. Nous vous laissons les découvrir ci-dessous.

Le casque filaire Turtle Beach Recon 70 pour Nintendo Switch

Le Recon 70 maintenant sous licence officielle Nintendo Switch est léger et confortable pour rendre agréables les longues sessions de jeu. Equipé d’écouteurs de 40 mm de qualité supérieure et de coussinets en cuir synthétique haut de gamme, il offre une expérience de jeu immersive. Son micro à haute sensibilité donne une excellente qualité d’écoute et se désactive facilement. Enfin, la connexion 3,5 mm polyvalente est idéale pour les consoles Nintendo Switch. Il se décline en trois coloris : noir & blanc, violet ou encore bleu & rouge et sera commercialisé au prix public conseillé de 34,99 €.

Le casque filaire Turtle Beach Airlite Fit pour Nintendo Switch Le Airlite Fit permet d’upgrader son niveau de jeu et offre un confort supérieur. Sous licence officielle Nintendo Switch et conçu avec la plus grande expertise, il est doté d’un son parfaitement réglé grâce à ses écouteurs premium de 44 mm, qui offrent une expérience immersive à tous les profils de joueurs. Ses coussinets en jersey sont d’un confort exceptionnel, permettant d’entendre tous les aigus nets et les graves profonds tout en bloquant efficacement les bruits extérieurs. Son micro à réduction de bruit produit un son clair et peut être relevé pour mettre les discussions en sourdine. La connexion audio polyvalente de 3,5 mm est entièrement compatible avec les consoles Nintendo Switch. Il sera commercialisé au prix public conseillé de 24,99 €.

La Rematch Invincible Mario place dans les mains des joueurs une explosion de charme rétro inspiré des power-ups, alors que la manette Rematch Super Mario Star dynamise les sessions de jeu en faisant briller chaque mouvement ! Ces deux nouveaux modèles vont illuminer les gaming rooms grâce à leurs motifs phosphorescents qui brillent dans le noir après avoir été exposés à la lumière. Pendant les longues sessions de jeu, les joueurs apprécieront la batterie rechargeable jusqu'à 40 heures et la portée sans fil jusqu'à 30 mètres permettant de jouer confortablement depuis n'importe quel endroit de la pièce. Les joueurs sur Nintendo Switch vont pouvoir s'immerger totalement dans leurs jeux préférés comme Super Mario Party™ Jamboree et Mario Kart™ 8 Deluxe avec les commandes de mouvement intégrées. De plus, deux boutons mappables améliorent les actions en jeu. Elles seront commercialisées au prix public conseillé de 59,99 €.

Source : Turtlebeach