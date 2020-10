Turrican Flashback - Une licence culte de retour sur Nintendo Switch

La licence Turrican qui a fait ses premiers pas sur Amiga en 1990 s'apprête à revenir tirer sur tout ce qui bouge à l'occasion de son 30ème anniversaire. ININ Games vient en effet de confirmer la sortie d'une compilation sobrement intitulée Turrican Flashback, qui sera disponible prochainement sur Nintendo Switch et PS4, en version physique et dématérialisée. La compilation contiendra les jeux suivants :

En plus de retrouver ces 4 titres emblématiques, de nouvelles commandes seront proposées, accompagnées de filtre rétro pour un peu plus de nostalgie manette en main.

La licence d'action / aventure intergalactique qui a pris d'assaut les jeux vidéo tout au long des années 1990, Turrican est annoncée dans le monde entier comme l'un des plus beaux exemples de jeux vidéo d'action de tous les temps. Son mélange unique d'exploration, et d'action non-stop a fait avancer le genre et a établi la référence pour les années à venir. Depuis sa sortie originale en 1991, Turrican est fièrement soutenu par l'une des fanbases les plus enthousiastes et les plus fidèles du milieu. Et bien sûr, quand on parle de Turrican, il faut mentionner l'incroyable partition musicale de la légende vivante Chris Huelsbeck qui résonne dans les salles de jeu, les salles de spectacle et même les salles symphoniques depuis trois décennies !

Turrican Flashback réunit 4 des plus grands titres de la série avec Turrican, Turrican II : The Final Fight, Mega Turrican et Super Turrican dans un seul et même package ! Développé conjointement par l'équipe originale de Factor 5 et les spécialistes de la préservation de Ratalaika Games, Turrican n'a jamais été aussi beau, aussi beau et aussi sonore ! Les nouvelles commandes retravaillées rendent les classiques de l'informatique domestique faciles à prendre en main et à jouer, et permettent aux nouveaux et anciens fans de revivre le classique en appuyant sur un bouton. De plus, de nouveaux filtres et des éléments dynamiques à l'écran permettent aux joueurs de personnaliser leur expérience, en passant en mode "Retro" complet ou en profitant du jeu en plein écran large avec un minimum d'éléments HUD à l'écran. Tout cela avec une lecture audio claire et parfaitement rendue des bandes son et des effets sonores classiques !

Turrican Flashback regroupe tout cela et bien plus encore dans un emballage soigné vendu au prix de 29,99€ et marque le retour du plus grand héros du jeu en Europe ! Lancez-vous contre la machine, sauvez la galaxie et bienvenue... à Turrican !

Caractéristiques :