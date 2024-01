Turnip Boy Robs a Bank - P'tit Navet est de retour sur Nintendo Switch

Après le sympathique Turnip Boy Commits Tax Evasion sorti en 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, P'tit Navet est de retour pour commettre de nouveaux méfaits dans Turnip Boy Robs a Bank. Disponible depuis le 18 janvier 2024 . Après l'évasion fiscale, préparez-vous à une nouvelle aventure pour exécuter le casse du siècle. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

P'tit Navet est prêt à commettre de nouveaux crimes dans ce jeu d'action-aventure humoristique aux éléments de roguelite. Cette fois-ci, notre criminel endurci fait équipe avec le redoutable Gang de la saumure pour planifier et exécuter le casse le plus bizarre de tous les temps ! Prenez des otages, volez des objets précieux et explorez les profondeurs sombres et le passé de la Banque botanique.

Pour réussir le casse parfait, vous devrez acheter des outils loufoques et dangereux sur le dark web, y compris une pioche en diamant, du C4 et un brouilleur radio. Mais la vie d'un braqueur n'est jamais facile, alors préparez-vous à des fusillades intenses avec les agents de sécurité, la police, des équipes d'intervention d'élite et autres.

Caractéristiques :