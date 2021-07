Turnip Boy Commits Tax Evasion - Le titre s'offre une sortie en boîte sur Nintendo Switch pour rembourser ses impôts impayés

Dans la liste des jeux indépendants complètement barrés sortis en 2021 sur l'eShop, Turnip Boy Commits Tax Evasion a su se faire une place auprès des joueurs en l'espace de quelques mois. Basé sur l'histoire d'un navet se retrouvant embarqué malgré lui dans une quête pour régler les taxes qu'il avait mis à la trappe, le jeu de Snoozy Kazoo n'avait eu le droit qu'à une sortie en format dématérialisé.

Mais grâce à un partenariat trouvé entre le développeur, l'éditeur Graffiti Games et le distributeur Just For Games, le titre va se voir bénéficier en fin d'année d'une sortie en version physique, de quoi on espère permettre à ce sympathique navet de pouvoir engranger suffisamment de moula pour le compte du maire Onion. Pour en apprendre davantage sur Turnip Boy Commits Tax Evasion, nous vous laissons ci-dessous un descriptif accompagné du trailer du jeu.

À propos de Turnip Boy Commits Tax Evasion : Prenez le contrôle d'un adorable navet qui se trouve être une menace absolue pour la société. Après avoir omis de payer des impôts et avoir été expulsé de votre maison, vous devez partir dans une quête épique pour rembourser votre énorme dette au maire Onion. Utilisez des outils de jardinage pour résoudre des énigmes plantastiques, rencontrez des légumes et des fruits excentriques, et prenez part à des combats périlleux. Au cours de votre périple, découvrez ce qui dégrade cette communauté de jardiniers et tentez de renverser le gouvernement végétal corrompu !

Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis le 22 avril 2021, la version physique de Turnip Boy Commits Tax Evasion sera disponible en version physique le 12 novembre prochain .

Source : Nintendo