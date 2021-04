Incarnez un navet et fraudez vos impôts dans Turnip Boy Commits Tax Evasion

Le 22 avril prochain vous allez pouvoir donner corps à votre rêve d'incarner un navet qui pratique la fraude fiscale. Il semblerait en effet que les développeurs de chez Snoozy Kazoo aient lu dans nos pensées puisque leur jeu d'évasion fiscale au style légumier Turnip Boy Commits Tax Evasion vient bel et bien d'être annoncé sur Nintendo Switch. Si ce pitch vous parle ou si justement vous désirez voir le résultat d'un tel mélange loufoque nous ne pouvons que vous conseiller de regarder la bande-annonce très déjantée située en fin d'article afin de mieux comprendre ce qui nous attend dans ce jeu.









Incarnez un adorable navet antisystème ! Incapable de payer votre taxe d'habitation, vous vous retrouvez expulsé de chez vous et devez travailler pour rembourser votre dette auprès du maire Oignon. Équipez-vous d'outils de jardinage pour résoudre des énigmes, rencontrez des fruits et les légumes truculents et affrontez de terribles animaux sauvages. Découvrez quel mal ronge le jardin, mangez cinq fruits et légumes par jour et renversez une administration corrompue !





Une aventure palpitante pour un joueur à base de fraude fiscale et de vandalisme.

Des donjons regorgeant d'énigmes, d'ennemis et de trésors pour rembourser vos dettes.

Affrontez les monstres qui menacent vos amis végétaux.

Faites pousser des plantes pendant votre aventure.

Des personnages attachants, avec chacun sa propre histoire.

Détruisez des documents pour paralyser l'administration.

Collectionnez les chapeaux coquets et choisissez lequel porter.

Des fins multiples basées sur vos talents de fraudeur.

Découvrez ce qui est arrivé aux humains.