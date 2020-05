Turmoil disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur de jeux de gestion et que vous aimez les concepts plus originaux que ce qu'on a l'habitude de voir en temps normal dans les catalogues de jeu, nous vous conseillons de jeter un coup d'œil à Turmoil. Disponible depuis le 28 mai sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 11,99€, Turmoil propose de vous plonger dans le rôle d'un entrepreneur pétrolier chargé de creuser des puits pour extraire et revendre l'or noir et faire fructifier votre affaire.

Turmoil propose aux joueurs une approche fun de la simulation, avec des graphismes ravissants et une toile de fond inspirée par la ruée vers l'or noir du XIXe siècle en Amérique du Nord.

Plongez au cœur de cette époque où frénésie et concurrence étaient les maîtres mots, et mettez tout en œuvre pour devenir un entrepreneur pétrolier prospère. Au fur et à mesure que vous vous enrichissez en creusant le sol et en vendant du pétrole, la ville se développe également.

Louez des terres lors des enchères municipales et cherchez du pétrole. Construisez une plateforme de forage, créez un réseau de pipelines efficace et acheminez le pétrole pour le stocker dans des silos. Vendez le pétrole aux meilleurs moments pour optimiser les bénéfices. Puis rendez-vous en ville afin d'acheter des améliorations indispensables à la gestion de la roche, du gaz et de la glace. Obtenez plus d'actions que vos concurrents avec l'objectif de devenir le nouveau maire.

Le DLC « The Heat Is On » est inclus dans cette version ! Explorez une toute nouvelle campagne avec des tonnes de pétrole à forer et à convertir en liquidités. Découvrez une nouvelle ville, de nouvelles cartes riches en pétrole, de nouvelles ressources, des techniques de forage inédites, de nouvelles personnes, de nouveaux trésors… Tout est nouveau ! Un véritable régal de forage pétrolier !

Caractéristiques :