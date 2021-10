Tunche - Le beat'em up de LEAP Game Studios dévoile sa date de lancement en vidéo

La folie du genre beat'em up continue sa course en cette fin d'année 2021. Aujourd'hui nous retrouvons donc LEAP Game Studios qui nous présente un nouveau trailer de son jeu Tunche à paraitre sur Nintendo Switch. Proposant 5 compagnons à incarner dont la personnage Hat Kid du jeu A Hat in Time, ainsi qu'un rendu dessiné à la main, le titre sera proposé sur l'eShop au prix de 19,99€.

Tunche est un jeu de beat'em up plein de charme et dessiné à la main, avec des éléments de roguelike, de la coop et une pincée de sorcellerie chamanique. Choisissez l'un des cinq personnages, maîtrisez leurs compétences et leurs capacités ultimes, battez des boss épiques et percez les secrets de la mystérieuse jungle amazonienne ! Le jeu est axé sur un système de combat à haut risque et à forte récompense, ainsi que sur une note de style. Choisissez le héros qui convient le mieux à votre style de jeu et commencez votre voyage à travers 4 mondes différents, chacun rempli d'ennemis uniques.