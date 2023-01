TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 - Les 2 roues reviennent en force sur Nintendo Switch

Si vous aimez les simulations de sport motorisé mettant en avant les 2 roues, TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 est un titre à guetter ces prochains mois. Attendu pour mai 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous une première vidéo de gameplay.

En plus de recréer le circuit officiel de l'événement, TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 comprend une nouvelle fonction "Open Roads" qui vous permet de rouler librement sur le parcours officiel du Tourist Trophy et sur d'autres routes de l'île de Man, toutes fidèlement reproduites dans le jeu. Vous pouvez également explorer l'île en prenant part à divers événements non officiels de 11 types différents, notamment des contre-la-montre, des départs en masse et d'autres défis. Dans les modes carrière disponibles dans les catégories Superbike et Supersport, vous vous affrontez sur une saison complète et cherchez à débloquer un maximum d'améliorations pour votre moto avant la course ultime : le Tourist Trophy.

TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 : contenu et nouvelles fonctionnalités :