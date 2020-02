TT Isle of Man 2 s'offre un peu de gameplay

En attendant la sortie du jeu de simulation de course de moto TT isle of Man 2, Bigben et KT Racing nous dévoilent ce jour une toute nouvelle vidéo de gameplay que vous pouvez retrouver ci-dessous. Au programme, comparatif de plusieurs motos, test de ces dernières sur circuit, et ce avec plusieurs angles de vue. Notons au passage que si la vue "cockpit" semble être très intéressante, nous ne comprenons pas l'idée ni l'intérêt d'une caméra filmant le fessier du pilote en gros plan...

Si TT isle of Man vous fait de l'œil, le titre sera disponible sur diverses plateformes le 19 mars 2020 . La version Nintendo Switch quant à elle devra encore patienter avant de nous confirmer sa date d'arrivée.