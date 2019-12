TT Isle of Man 2 confirmé sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de grosses cylindrées, Bigben et KT Racing ont signé une nouvelle collaboration pour la sortie du jeu de course TT Isle of Man 2. Attendu pour le premier trimestre 2020 sur Nintendo Switch entre autres, l'annonce du jeu s'accompagne d'une nouvelle vidéo mettant en avant les diverses améliorations apportées dans cette suite, ainsi qu'un communiqué sur lesdites améliorations. Nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous.

La physique du vélo a été retravaillée à partir de zéro pour lui donner un comportement ultra-réaliste une fois sur piste. L'effet gyroscopique est maintenant complètement intégré pour une direction plus précise, et des oscillations de vitesse ont été ajoutées pour avertir les pilotes qu'une chute pourrait être imminente. Les freins et les amortisseurs ont également été repensés. Ils réagissent maintenant à toutes les bosses sur la route et créent une expérience de conduite beaucoup plus fidèle à ce que ressent un vrai motard.

Guidon en main, gagnez des secondes précieuses en utilisant l'aspiration de votre adversaire pour prendre de la vitesse et trouver la meilleure angle dans les virages afin de maximiser l'adhérence de votre machine. La gestion de l'usure des pièces fait également partie de l'expérience de jeu : les freins, les suspensions, la température du moteur et des pneus doivent tous être surveillés pour assurer la meilleure conduite et atteindre la ligne d'arrivée du circuit 60km, surtout si vous faites les six tours de la course !