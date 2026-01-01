Truxton Extreme annoncé sur Nintendo Switch 2

À quelques jours de sa sortie, Clear River Games, en partenariat avec le studio Tatsujin, dévoile une toute nouvelle bande-annonce de Truxton Extreme, mettant cette fois l'accent sur l'univers et le scénario de ce shoot'em up. Prévu pour le 30 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, Truxton Extreme entend moderniser la célèbre licence tout en conservant l'intensité des classiques du genre.

Truxton Extreme propose une expérience de tir survoltée destinée autant aux pros qu'aux débutants. Abattez des hordes d'extraterrestres avec le Power Shot, le Truxton Beam, le Thunder Laser et le Homing Shot, et pensez bien à respirer lorsque vous affronterez les boss gigantesques dans la lutte ultime pour l'humanité !

UN JEU RÉTRO À LA PUISSANCE MODERNE

Le contenu, la musique et les graphismes du jeu ont tous évolué depuis les années 80. Truxton Extreme est désormais entièrement en 3D, sans pour autant perdre la patte visuelle emblématique de la série. Des créatures aux airs d'insectes, des tentacules en métal ondulants, de longs serpents mécaniques, des lumières scintillantes semblables à des yeux et des pointes… Dans Truxton Extreme, vous devrez affronter vos pires cauchemars et les faire exploser en mille morceaux !

UNE BANDE-SON HÉROÏQUE

Truxton a toujours été célèbre pour son ambiance sonore, et Truxton Extreme n'est pas en reste. Le compositeur original Masahiro Yuge propose une nouvelle bande-son explosive aussi stimulante qu'envoûtante. Découvrez les pistes remaniées du jeu original, ainsi que des compositions inédites. C'est le meilleur des mondes !

SEUL OU À PLUSIEURS ?

Il existe plusieurs façons de jouer à Truxton Extreme. Dans le mode Story, les joueurs suivent trois personnages, montent de niveau et plongent dans le récit à travers une série manga épique (et animée). Les puristes peuvent quant à eux se tourner vers le mode Arcade. Et si vous manquez de puissance de feu, le mode Team permet de jouer avec un ami en partageant vos vies et votre score. Mais il ne faut pas oublier les modes Arena, Training et Tutorial !

DU DÉBLOCAGE À GOGO

Vous aimez débloquer du contenu bonus dans les jeux ? C'est votre jour de chance, alors ! Dans Model Viewer, vous pouvez inspecter les ennemis vaincus. Et n'oubliez pas de faire un saut au village Pipiru, qui abrite toutes les petites créatures adorables que sont les Pipiru. Que se passera-t-il si vous améliorez leur foyer ?

LE PIANISTE PROGRAMMEUR AU GRAND RÊVE

Truxton a été conçu par Masahiro Yuge lorsqu'il travaillait à Toaplan. Il avait pour but de créer un jeu de tir axé autour de la mémoire musculaire. Mais Yuge n'était pas juste un programmeur, c'était également un pianiste de formation classique. Cela lui a permis d'avoir une approche unique et célébrée dans la conception du jeu.