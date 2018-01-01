True Fear: Forsaken Souls - Part 3 arrive mi-février sur Nintendo Switch

Après deux opus parus en 2018 et 2019 sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents, True Fear: Forsaken Souls - Part 3 s'apprête à débarquer à son tour le 16 février 2026 . L'occasion idéale pour découvrir l'acte finale de cette aventure horrifique signée Goblinz Enterprises et édité par The Digital Lounge.

True Fear: Foursaken Souls Part 3 conclut son récit glaçant par un dénouement spectaculaire, alors que son personnage principal, Holly Stonehead, cherche à découvrir la vérité qui se cache derrière le sombre passé de sa famille. L'histoire de Holly commence dans True Fear: Forsaken Souls Part 1, où elle explore les couloirs abandonnés du manoir Stonehouse et découvre des secrets enfouis depuis longtemps. Dans le deuxième volet, Holly suit des indices provenant du domaine familial jusqu'à l'asile Dark Falls, un repaire abandonné qui s'anime la nuit. Dans la troisième partie, l'histoire trouve sa résolution, répondant aux questions qui hantent la famille Stonehouse depuis des générations.

Joystick Point and Click Horror

Pour les nouveaux fans comme pour les anciens, True Fear propose désormais vos mécanismes point-and-click préférés, des énigmes stimulantes et une atmosphère envoûtante directement sur console. Les joueurs peuvent s'attendre à des éléments d'histoire révélés à travers des intermèdes cinématiques, des énigmes point-and-click et des recherches pour enrichir l'expérience. Déchiffrez des codes et découvrez des objets cachés, tels que des archives familiales et des photographies, pour reconstituer le mystère qui entoure la famille Stonehouse... et l'entité qui la hante.

Caractéristiques du jeu :