Truck Driver - Le DLC Heading North confirme sa date de sortie

Dévoilé mi-juillet dernier, le dernier DLC du jeu Truck Driver dénommé Heading North avait été annoncé pour une sortie dans le courant du mois de septembre 2021. Aujourd'hui SOEDESCO a de nouveau communiqué sur cette sortie, avec une date de parution officialisée. Faites le plein de votre camion, l'île de Mangefjell vous ouvrira les bras à compter du 14 septembre sur Nintendo Switch.

Après avoir hérité du camion de votre père, vous tentez votre chance et déménagez dans une nouvelle ville. Ici, faites-vous un nom et gagnez le respect de la communauté locale. Parcourez le monde ouvert fluide de Truck Driver, travaillez avec toutes sortes de personnes, du constructeur au bûcheron, et honorez la mémoire de votre père en devenant un excellent chauffeur poids lourd !

Caractéristiques :